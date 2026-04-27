ЦБ: 228 тыс. россиян имеют просрочку по ипотеке

В первом квартале 2026 года на заемщиков с платежами более 80% доходов пришлось 4% выдач ипотеки

Порядка 228 тысяч россиян (или 2,3% от всех ипотечников) имеют просроченные платежи по ипотечному кредиту. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью изданию «Эксперт».

— В целом люди исправно платят ипотеку. На 1 января 2026 года в России 9,9 млн человек имели долг по ипотеке, часть из них созаемщики. Из этих 9,9 млн только 228 тыс. человек (2,3%) имеют просроченные платежи по ипотеке, — указала она.

Данилова отметила, что по итогам первого квартала 2026 года на выдачи ипотеки заемщикам, которые более 80% доходов направляют на выплаты по кредитам, пришлось лишь 4%, а с низким первоначальным взносом — менее 1%.

Также благодаря количественным лимитам удалось снизить долю выдач автокредитов заемщикам с долговой нагрузкой выше 50% до 17% в первом квартале.

— Это в четыре раза меньше, чем было до введения макропруденциальных надбавок с 1 июля 2024 года. В сегменте нецелевых потребкредитов доля рискованных выдач раньше тоже была высокой (27% приходилось на заемщиков с долговой нагрузкой выше 50%). С помощью лимитов удалось снизить долю выдач таких кредитов почти в три раза, — добавила Данилова.

