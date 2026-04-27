Паромная переправа Аракчино — Верхний Услон не будет работать до 28 апреля

Администрация ссылается на технические причины

«Сегодня паромная переправа по техническим причинам не работает», — сообщила администрация водной перевозки по маршруту Аракчино — Верхний Услон.

Известно, что переправу планируют возобновить 28 апреля с 6:00. Паромная перевозка начала свою работу в этом сезоне 16 апреля, также с переносами открытия.

При этом, напомним, что в этот день ожидаются дождь, мокрый снег и ветер до 23 м/с. 29 апреля температура ночью опустится до -2 градусов, 1—2 мая сохранится неустойчивая погода с осадками.

Наталья Жирнова