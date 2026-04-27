Минобороны: за сутки сбиты 114 беспилотников ВСУ

Также в ведомстве заявили о поражении места производства беспилотных летательных аппаратов ВСУ дальнего действия

Украинские войска за сутки потеряли в зоне ответственности всех группировок российских войск около 1145 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России в ходе нового брифинга.

Кроме того, российские войска за сутки поразили место производства беспилотных летательных аппаратов ВСУ дальнего действия. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 114 беспилотников ВСУ самолетного типа.



Ариана Ранцева