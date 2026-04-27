Минобороны ввело запрет на перевод бойцов беспилотных систем
Указания министра обороны предписывают использовать военных из войск беспилотных систем только по прямому предназначению
Вводится прямой запрет на перевод военнослужащих войск беспилотных систем (БпС) в другие подразделения без их согласия. Об этом в понедельник заявил замминистра обороны России, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.
— В целях повышения ответственности командиров за соблюдение установленного порядка прохождения службы военнослужащими войск БпС подготовлены указания министра обороны, которые будут направлены в войска, в военные комиссариаты и в пункты отбора на военную службу по контракту, — сказал Горемыкин на совещании.
— Указаниями предписаны запрет на перемещение военнослужащих из войск беспилотных систем в другие подразделения воинской части, использование военнослужащих войск беспилотных систем только по прямому предназначению, строгое соблюдение условий и обязательств, закрепленных в контракте и приложении к нему, — заявил Горемыкин.
Он также сообщил, что установлена ответственность командиров за несоблюдение порядка прохождения службы военнослужащими войск БпС и их увольнения. Увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем, и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации. Подготовленные указания министра обороны России будут направлены в войска до конца апреля 2026 года.
