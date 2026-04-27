Минобороны ввело запрет на перевод бойцов беспилотных систем

Указания министра обороны предписывают использовать военных из войск беспилотных систем только по прямому предназначению

Фото: Динар Фатыхов

Вводится прямой запрет на перевод военнослужащих войск беспилотных систем (БпС) в другие подразделения без их согласия. Об этом в понедельник заявил замминистра обороны России, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.

— В целях повышения ответственности командиров за соблюдение установленного порядка прохождения службы военнослужащими войск БпС подготовлены указания министра обороны, которые будут направлены в войска, в военные комиссариаты и в пункты отбора на военную службу по контракту, — сказал Горемыкин на совещании.

— Указаниями предписаны запрет на перемещение военнослужащих из войск беспилотных систем в другие подразделения воинской части, использование военнослужащих войск беспилотных систем только по прямому предназначению, строгое соблюдение условий и обязательств, закрепленных в контракте и приложении к нему, — заявил Горемыкин.

Он также сообщил, что установлена ответственность командиров за несоблюдение порядка прохождения службы военнослужащими войск БпС и их увольнения. Увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем, и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации. Подготовленные указания министра обороны России будут направлены в войска до конца апреля 2026 года.

Ариана Ранцева