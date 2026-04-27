ЦБ и Генпрокуратура займутся правами миноритариев
Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). До августа необходимо принять меры по снижению бумажной нагрузки на врачей, учителей и других работников бюджетной сферы.
Также поручено внести поддержку памятников народов России в региональный инвестиционный стандарт. Кроме того, Центральному банку и Генеральной прокуратуре поручено подготовить предложения по созданию координационного механизма по защите прав миноритарных акционеров.
Ранее «Реальное время» писало, что президент России Владимир Путин доверяет решениям Банка России, в том числе по регулированию уровня ключевой ставки, оставляя подобные решения за самим регулятором.
