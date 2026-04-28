Из Казани — в Ташкент: халяльные напитки из виноградной косточки встали на полки

До конца года ГК «ЭМИЗ» отгрузит в Узбекистан 100 тонн халяльного напитка и планирует получить с партнером 100 га земли для выращивания винограда

Татарстанский производитель напитков «ЭМИЗ» и его узбекский партнер обратились к властям Узбекистана с просьбой предоставить 100 га земли для выращивания винограда. Татаро-узбекский альянс готов инвестировать на старте $10 млн c последующей переработкой урожая на мощностях в Татарстане, рассказал «Реальному времени» основатель компании Раил Фазулзянов. Пока же партнеры делают первые шаги по налаживанию экспорта напитков из узбекского винограда: до конца года планируется поставить 100 тонн, уточнил он. Стоимость экспортного контракта невелика и оценивается в $10 млн. «Узбекистан остается привлекательным для российских производителей напитков, потому что это самая крупная по количеству населения страна (после России) на пространстве ЕАЭС», — прокомментировала гендиректор «Союзнапитков» Алла Андреева.

200 тысяч бутылок казанского напитка для Узбекистана

Татарстанские переработчики сельхозпродукции пытаются закрепиться на рынке Узбекистана, являющегося форпостом для выхода в страны Центральной Азии. Пока мясные и молочные агрохолдинги с трудом пробивают себе путь на азиатские рынки, казанский производитель безалкогольных напитков из виноградного сырья — ГК «ЭМИЗ» нашла себе особую нишу, соковую.

ГК «ЭМИЗ» в партнерстве с узбекской компанией наладила сотрудничество по полному циклу. Первая закупает и перерабатывает в Казани узбекский виноград, а вторая — обеспечивает реализацию сока в торговых сетях Узбекистана, рассказал «Реальному времени» основатель ГК «ЭМИЗ» Раил Фазулзянов. Соглашение об этом было подписано полтора года назад, а сейчас партнеры приступили к его реализации. Правда, речь идет не о привычных соках из винограда холодного отжима, а об отвечающих стандартам халяль напитках из виноградных косточек.

Первая партия казанских напитков уже поступила в Ташкент. Объем небольшой — всего 20 тонн (это примерно 38—40 тысяч бутылок). Но до конца года казанский производитель рассчитывает существенно расширить поставки и отгрузить 100 тонн виноградного напитка (то есть почти 200 тысяч бутылок), отметил Раил Фазулзянов. Дистрибуцию в Узбекистане, как и предусмотрено соглашением, организовала оптовая компания ООО «КЕТО», принадлежащая российскому предпринимателю с узбекскими корнями Мирзосаид-Голибу Мухиддину Махмутову. К слову, «КЕТО» является поставщиком не только в торговые сети Узбекистана, но и в российскую сеть «Магнит», которая также работает в Узбекистане. Сюда поставляются сухофрукты, финики и орехи, отметил Фазулзянов. Правда, в российской юрисдикции компания Махмутова работает под названием ООО «Агрофуд», ее оборот в 2025 году составил 380 млн рублей, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Сладость узбекского винограда в доступной цене

Связи с крупным оптовиком фруктов и овощей Узбекистана помогли казанскому производителю напитков приобрести виноград в большом объеме. Но главный козырь — закупочная цена, которая оказалась почти в 5—6 раз ниже стоимости на российский виноград. «В прошлом году мы закупили через партнеров семь контейнеров узбекского винограда (это примерно 140 тонн, — прим. авт.), — рассказал Раил Фазулзянов. — После его заморозки и транспортировки в Татарстан мы переработали и создали собственные напитки. После этого экспортировали первый контейнер с напитками обратно в Узбекистан. Сейчас они успешно продаются», — подчеркнул он.

При этом производитель обратил внимание, что налоги, включая НДС и таможенные пошлины за виноград, были уплачены в России. «Затем мы оплатили налоги за переработку, создали рабочие места и произвели продукцию в Татарстане. При последующей продаже соков в Узбекистане все налоги также были уплачены в Татарстане», — рассказал он. Всего бюджет получил дополнительно несколько десятков миллионов рублей.

Татарстанский инвестор попросил 100 га земли в Сурхандарье

Одновременно с внешней торговлей татаро-узбекский альянс замахнулся на большее. ГК «ЭМИЗ» и ее узбекский партнер подали заявку в Минсельхоз Узбекистана с просьбой предоставить 100 га земли для выращивания винограда. «Сейчас выбирают место, но мы хотели бы получить землю в Сурхандарьинской области. Это самая южная область Узбекистана, на которую приходится треть всего выращенного в стране винограда», — рассказал собеседник. По его словам, в стране продолжает действовать программа по поддержке аграриев, в рамках которой инвесторам предоставляют землю бесплатно при условии ее возделывания. Партнеры готовы инвестировать на старте $10 млн c последующей переработкой урожая на собственных мощностях, рассказал «Реальному времени» основатель компании Раил Фазулзянов. В пресс-службе Минсельхоза Узбекистана пока не ответили на запрос нашего издания.

Но известно, что оператором программы является ГУП «Агросервис оператор», который сооружает и сдает инициаторам «под ключ» на основе лизинга сады и виноградники, агрологистические объекты, технологические линии (современные теплицы, лаборатории, малые агрологистические центры, перерабатывающие мощности), линии в пищевой промышленности.

«За последние годы более 1 000 гектаров виноградников были заложены по современному методу «вайиш». На этих плантациях выращиваются высокоурожайные сорта винограда, такие как «Мерс», «Согдиана», «Ризамат», «Келинбармоқ», — говорится на сайте Минсельхоза Узбекистана.

«Если все сложится, то «ЭМИЗ» построит линию по производству халяльных напитков — они производятся на основе виноградных косточек. Для этого есть благоприятные условия, самое главное — сырьевая база», — пояснил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов. Раскрывать другие подробности он не стал.

«Узбекистан сегодня переживает бурный рост, его экономика развивается буквально в разы год от года, — объясняет интерес Раил Фазулзянов. — Это делает страну чрезвычайно перспективным рынком для нас, причем выгода здесь взаимна. Многие российские компании уже активно инвестируют, некоторые даже приобретают земли для сельскохозяйственной обработки. Например, наша крупнейшая компания по производству овощей и фруктов «Лето» успешно работает здесь».

Вслед за «Черноголовкой»

«ЭМИЗ» не первый, кто входит на рынок прохладительных напитков Узбекистана. Год назад подмосковный производитель напитков «Черноголовка» построил в Узбекистане мощный завод по выпуску газированных напитков AQUA-PRODUCTS, MCHJ XK. Он работает в городе Нурафшон Ташкентской области. Что из этого получилось, информации нет. Но вряд ли есть трудности со сбытом, так как рядом располагаются страны Центральной Азии с высоким запросом на безалкогольные напитки. Впрочем, Раил Фазулзянов не видит в производителе газировки конкурента, так как их напитки находятся в разных ценовых категориях и не пересекаются на полках.

«Узбекистан является одним из ключевых рынков поставки российских соков, воды и безалкогольных напитков. По данным за прошлый год, объем экспорта напитков в Узбекистан составил около 60 тысяч тонн. Для российских производителей это третий по объему рынок экспорта после Казахстана и Белоруссии», — рассказала «Реальному времени» генеральный директор «Союзнапитков» Алла Андреева.

— Узбекистан остается привлекательным для российских производителей, во-первых, потому что это самая крупная страна (после России) на пространстве ЕАЭС по количеству населения. Во-вторых, экономика страны динамично развивается, запускаются новые промышленные проекты, создается благоприятный инвестиционный климат. Растет уровень доходов населения, а значит, и потребления пищевых продуктов. Многие российские производители напитков уже активно экспортируют свою продукцию в Узбекистан, а некоторые даже имеют собственные предприятия на территории страны. Например, ранее один из крупнейших российских производителей приобрел в республике завод по производству напитков. С учетом высокой динамики развития данного рынка можно предположить, что количество совместных проектов будет расти, а объемы экспорта напитков из России наращиваться.

Безалкогольные напитки — новый вид экспорта из Татарстана. Как сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Татарстана, большую его часть — $9,2 млн — заняли готовые соусы и продукты для их приготовления, вкусовые добавки и приправы. Общий оборот внешней торговли с Узбекистаном по итогам 2025 года составил $15,7 млн. Из них на экспорт молочной продукции пришлось $8,6 млн. Кроме того, Татарстан поставляет в Узбекистан сахар ($2,6 млн), шоколад и прочие продукты с содержанием какао ($1 млн).