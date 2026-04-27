В Казани задерживаются рейсы в Москву из-за непогоды в столице России

При этом в Минтрансе РФ отмечают, что московские аэропорты продолжают принимать и выпускать воздушные суда

В Казани задерживается четыре рейса в Москву из-за снега и сильного ветра, который накрыл столицу России. Это следует из информации онлайн-табло казанского аэропорта.

Так, вылет одного самолета с 13:55 мск был перенесен на 15:55 мск, еще один перенесли на 30 минут — с 17:50 на 18:20 мск. Еще два самолета до Шереметьево вылетят вместо положенных 20:10 и 21:50 мск в 22:05 и 0:50 мск соответственно.

— Аэропорты продолжают принимать и отправлять рейсы в условиях непогоды в Московском регионе. <...> «Уходов» самолетов, выполнявших рейсы в аэропорты столичного региона, не было. Задержаны на время более двух часов 10 рейсов, — говорится в официальном заявлении Минтранса.

Напомним, что в Татарстане также наблюдаются плохие погодные условия: 28 апреля в республике ожидаются дождь, мокрый снег и ветер до 23 м/с.

Наталья Жирнова