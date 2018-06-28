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Во Франции сняли обвинения с Сулеймана Керимова

16:29, 28.06.2018
Во Франции сняли обвинения с Сулеймана Керимова
Фото: commons.wikimedia.org / Hlebushek

Во Франции правоохранительные органы сняли обвинения с члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. Ему инкриминировали попытку уйти от налогов с помощью незадекларированных сделок с недвижимостью.

«С Керимова все обвинения сняты, претензий к нему нет. В ближайшее время ему отдадут паспорт и вернут залог», — цитирует источник «Интерфакс».

Напомним, в 2017 году Сулейман Керимов стал самым богатым членом Совфеда с заработком в 2,7 млрд рублей.

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