Во Франции сняли обвинения с Сулеймана Керимова

Во Франции правоохранительные органы сняли обвинения с члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. Ему инкриминировали попытку уйти от налогов с помощью незадекларированных сделок с недвижимостью.

«С Керимова все обвинения сняты, претензий к нему нет. В ближайшее время ему отдадут паспорт и вернут залог», — цитирует источник «Интерфакс».

Напомним, в 2017 году Сулейман Керимов стал самым богатым членом Совфеда с заработком в 2,7 млрд рублей.