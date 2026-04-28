Бастрыкин взял на контроль жалобы на загрязненную воду из-под крана в Самосырово

Фото: Динар Фатыхов

В поселке Самосырово в Татарстане местные жители сообщают о поступлении в их дома воды неестественного цвета с различными примесями, непригодной для использования. Эта информация дошла до Следкома России и его председателя Александра Бастрыкина.

По словам жителей, употребление такой воды привело к ухудшению самочувствия и появлению кожных заболеваний. В связи с этим населению приходится приобретать бутилированную воду за собственный счет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Жители поселка связывают проблему с загрязнением грунтовых вод опасными веществами с расположенного поблизости полигона. Несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, вопрос остается нерешенным.

По данному факту Следственному комитету России по РТ председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и принимаемых мерах по обеспечению прав жителей на качественное водоснабжение.



Наталья Жирнова