Казанский марафон пройдет 1—3 мая с дистанциями от 3 до 42,2 км

Казань в пятый раз примет чемпионат России по марафону

Казанский марафон пройдет с 1 по 3 мая. Как отметил председатель Комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов, программа распределена по дням: 1 мая стартуют детские забеги, 2 мая состоятся забеги на дистанциях 3 км и 10 км, 3 мая марафонцы и полумарафонцы будут преодолевать дистанции 21,1 км и 42,2 км.

Маршрут забега пройдет через туристические места Казани: мост «Миллениум», Казанский кремль, башню Сююмбике, Центр семьи «Казан», Старо-Татарскую слободу и другие достопримечательности. На маршруте будут организованы точки питания.

2 мая состоится Парад наций, также запланированы заезды спортсменов с особенностями: в них выступят титулованные паралимпийцы, призеры международных соревнований и юные участники.

В эти же дни Казань в пятый раз примет чемпионат России по марафону и впервые — чемпионат России в категории «Мастерс» для спортсменов от 35 лет.

— В 2024 году Казанский марафон вместе с Московским и Петербургским основал Лигу марафонов России и Лигу марафонов БРИКС. В перспективе к ней могут присоединиться Китай, Бразилия, Индия и другие страны, — подытожил Гарипов.

