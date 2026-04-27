США рассматривают предложение Ирана о трехэтапных переговорах

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о состоявшемся обсуждении предложения Ирана относительно проведения трехэтапных переговоров. По ее словам, передаваемым ТАСС, данная инициатива была рассмотрена на утреннем совещании.

При этом представитель администрации подчеркнула, что не может говорить о конкретных решениях, поскольку необходимо дождаться официальной позиции президента США Дональда Трампа и его команды по национальной безопасности. Ливитт отметила, что не готова утверждать, что предложение активно рассматривается, но подчеркнула, что дискуссия на эту тему действительно состоялась.

Ожидается, что в ближайшее время президент США выскажется по данному вопросу, предоставив более подробную информацию о позиции американской стороны относительно иранского предложения.

Наталья Жирнова