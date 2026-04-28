Из-за сильного ветра на паромной переправе Аракчино — Верхний Услон продлили ограничения на перевозку

07:58, 28.04.2026

Время открытия пока не известно

Фото: Реальное время

Администрация паромной переправы Аракчино — Верхний Услон сообщила о продлении введенных ограничений на перевозку из-за сильного ветра. Информация об этом появилась в телеграм-канале.

— К сожалению паромная переправа из за сильного ветра временно не работает. Об открытии сообщим, — сказано в сообщении.

Напомним, что накануне переправа уже закрывалась до утра 28 апреля по техническим причинам.

Наталья Жирнова

ОбществоИнфраструктура Татарстан

