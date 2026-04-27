В Татарстане зафиксировали спад активности клещей — 437 случаев укусов клещей в этом сезоне

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина представила данные о ситуации с клещами в регионе на пресс-конференции.

По информации специалиста, 65% всех случаев укусов клещей в Татарстане происходит при посещении лесных массивов и дачных участков. Наибольшее число нападений зафиксировано в крупных городах и районах: Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, а также в Елабужском и Бугульминском районах.

На текущий момент в медицинские учреждения обратились 437 человек с жалобами на укусы клещей. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 1 550 случаев. Снижение активности клещей связано с погодными условиями.

Реальное время / realnoevremya.ru

В лабораториях исследовали 33 снятых с людей клеща. Возбудитель боррелиоза был обнаружен только в одном случае. На данный момент в республике не зарегистрировано случаев заражения населения клещевыми инфекциями.

По данным Роспотребнадзора, несмотря на общее снижение количества укусов по стране почти в три раза по сравнению с прошлым годом, эксперты не исключают высокой активности клещей из-за снежной зимы, которая помогла паразитам хорошо перезимовать.

Наталья Жирнова