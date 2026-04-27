Исследование: 20% вывесок в Вахитовском районе Казани выполнены на татарском языке

В Казани состоялся масштабный фестиваль татарской культуры, направленный на сохранение и развитие национального языка и традиций среди молодого поколения

Фото: Динар Фатыхов

В Казани состоялся масштабный фестиваль татарской культуры, направленный на сохранение и развитие национального языка и традиций среди молодого поколения. Мероприятие прошло в рамках акции «Мин татарча сөйлешем», которая проводится уже в 21-й раз, рассказал корреспондент ТНВ.

В рамках двухмесячной программы фестиваля прошло более 20 различных мероприятий: квест-игры, интеллектуальные состязания и другие культурные события. Организаторы подчеркивают, что это не просто серия мероприятий, а образ жизни, направленный на сохранение национальной идентичности.

Особое внимание было уделено исследованию языкового ландшафта Казани. Активисты провели мониторинг использования татарского языка в городской среде. Например, в Вахитовском районе около 20% вывесок выполнены на татарском языке, 70% — на русском и 10% — на английском.

В рамках фестиваля также состоялась церемония вручения антипремии «Тяжело с татарским» среди республиканских министерств. Наиболее активными в использовании татарского языка оказались министерства культуры и здравоохранения, в то время как министерства экономики, юстиции и строительства показали наименее впечатляющие результаты.



Наталья Жирнова