На День России в Казани планируют запустить салют
Празднование охватит основные общественные пространства города, включая площадь у Центра семьи «Казан», городские парки и дворовые территории
Исполнительный комитет Казани утвердит комплексный план подготовки и проведения праздничных мероприятий ко Дню России. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Празднование запланировано на 12 июня и охватит основные общественные пространства города, включая площадь у Центра семьи «Казан», городские парки и дворовые территории.
В программу включены культурно-массовые мероприятия, спортивные соревнования, детская развлекательная программа и праздничная торговля. Также запланирован запуск праздничного салюта, работа аттракционов и торгово-развлекательных площадок. В организации мероприятий примут участие все районные администрации города, культурные учреждения, спортивные организации и службы городского хозяйства.
Финансирование праздника будет осуществляться за счет средств городского бюджета и привлеченных спонсорских средств.
Напомним, что в День Победы казанцев также ждет праздничный салют.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».