На День России в Казани планируют запустить салют

Празднование охватит основные общественные пространства города, включая площадь у Центра семьи «Казан», городские парки и дворовые территории

Исполнительный комитет Казани утвердит комплексный план подготовки и проведения праздничных мероприятий ко Дню России. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Празднование запланировано на 12 июня и охватит основные общественные пространства города, включая площадь у Центра семьи «Казан», городские парки и дворовые территории.

В программу включены культурно-массовые мероприятия, спортивные соревнования, детская развлекательная программа и праздничная торговля. Также запланирован запуск праздничного салюта, работа аттракционов и торгово-развлекательных площадок. В организации мероприятий примут участие все районные администрации города, культурные учреждения, спортивные организации и службы городского хозяйства.

Финансирование праздника будет осуществляться за счет средств городского бюджета и привлеченных спонсорских средств.

Наталья Жирнова