Татарстан сэкономил 1,5 млрд рублей на госзакупках с начала 2026 года

Экономия составила 1,61% от начальной цены: региональные заказчики сэкономили 1,2 млрд рублей, муниципальные — 200 млн рублей

С января 2026 года в республике заключен 21 231 контракт на общую сумму 102 млрд рублей. Благодаря эффективной организации закупок удалось сэкономить 1,5 млрд рублей — это 1,61% от начальной цены. При этом региональные заказчики сэкономили 1,2 млрд рублей (1,46%), а муниципальные — 0,2 млрд рублей (3,8%).

Субъекты малого предпринимательства (СМП) заключили 11 091 договор на общую сумму около 15 млрд рублей.

Крупнейший контракт, заключенный в республике в 2026 году, превышает 2,6 млрд рублей — это строительство школы на 2 119 мест в жилом комплексе «Станция Юбилейная» (первый этап, корпус на 1 501 ученическое место). Самое крупное извещение, на 3,9 млрд рублей, касается выполнения работ по строительству автодорог общего пользования Республики Татарстан протяженностью 6,685 км.

— Централизация закупок, конкурентные процедуры и прозрачность торгов позволяют республике ежегодно экономить миллиарды рублей, которые направляются на решение социально значимых задач, — отметил председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.

Ариана Ранцева