Сонные два периода, сюрприз Разина и смурфик из Казани: как «Металлург» сравнял счет в серии с «Ак Барсом»

Вторая игра в Магнитогорске осталась за хозяевами

«Ак Барс» проиграл в гостях «Металлургу» со счетом 2:4 во втором матче серии в полуфинале Кубка Гагарина. Магнитогорцы ударно провели начало встречи и забрали победу себе. Казанцы встрепенулись в третьем периоде, но в итоге не хватило времени отыграться. Чего не хватило «Ак Барсу» в ответной игре в Магнитогорске — в материале «Реального времени».

Гатиятулин оставил тот же состав

Первый матч серии в Магнитогорске получился неоднозначным. Мало кто мог предположить до старта полуфинала, что «Ак Барс» разгромит победителя «регулярки» со счетом 5:2 на его же площадке. Казанцы расправились с хозяевами удивительно легко, заставив соперника «плясать» под свою дудку. Агрессивный хоккей «барсов» отправил «Магнитку» в нокдаун.

Во второй игре «Металлургу» предстояло выйти из состояния грогги и дать ответный удар. Для начала тренер уральцев Андрей Разин внес изменения в состав. Во-первых, выпустил в старте Илью Набокова, который до этого практически не играл в текущем плей-офф. Вратарь заменил Александра Смолина, пропустившего три шайбы за период в предыдущей встрече с «барсами». Также остался вне состава Егор Коробкин — его заменил Игорь Нечаев, а в первой тройке атаки Андрея Козлова сместил Михаил Федоров.

Анвар Гатиятулин не стал менять победный коллектив, выпустив тех же игроков в тех же сочетаниях. Но поверить в то, что «Ак Барсу» снова позволят начать матч настолько ударно, как в первой игре, было сложно. В итоге «Металлург» сумел удивить гостей. Кажется, «Ак Барс» не ожидал, что уральцы будут бить их же оружием — активным хоккеем с первых минут.

Проспали два периода, а в третьем не хватило времени

«Металлург» начал вторую игру агрессивнее, чем в первом матче. В силовые приемы лезли даже отпетые технари, как Владимир Ткачев. Но на старте периода это привело к удалению Никиты Короткова. Тут же на две минуты «отдыхать» отправился игрок «Ак Барса» Григорий Денисенко. В отличие от казанцев, хоккеисты «Металлурга» свою попытку большинства реализовали. На исходе пятой минуты Егор Яковлев бросил с синей линии, а Роман Канцеров подправил полет шайбы в сетку — 1:0.

После гола хозяева не остановились, создавая серьезные сложности казанцам. «Ак Барс» несколько раз оказывался на грани того, чтобы пропустить, но Тимур Билялов не подкачал. Отодвинуть игру от своих ворот у «барсов» получилось лишь ближе к первой сирене.

Перерыв кардинально ничего не поменял. На льду шла равная борьба, где у обеих команд были неплохие моменты. За 8 минут до конца периода Канцеров бросил, Билялов не сумел зафиксировать шайбу, которая затем выползла за его спиной, а Сергей Толчинский добил в сетку — 2:0. Удивительно, что в данном эпизоде рядом с вратарем «Ак Барса» оказались три игрока соперника и ни одного казанского. Сразу же удалился Александр Хмелевский, а «Металлург» снова реализовал большинство. После броска Даниила Вовченко шайба от клюшки Ильи Сафонова отскочила в ворота — 3:0. Таким образом, история повторилась — снова одна из команд повела по ходу игры с преимуществом в три гола.

Гатиятулин в ответ на третью пропущенную шайбу взял тайм-аут. Оставлять 30-секундный перерыв на концовку игры не имело никакого смысла. Если не попробовать изменить ситуацию по горячим следам, то это могло привести к еще большим проблемам. Разговор у тренера удался, команда побежала, сохранив свой настрой еще и на третий период.

Заключительную 20-минутку казанцы начали в большинстве и сократили отставание. Выиграли вбрасывание, перевели шайбу до Артема Галимова, который «прошил» Илью Набокова — 3:1. Следом, в середине периода, забил Хмелевский: американец получил пас на входе в чужую зону и переиграл вратаря — 3:2. Атакующий порыв продолжился удалением Дмитрия Яшкина, чья клюшка в игровом моменте чиркнула по лицу игрока «Магнитки». «Ак Барс» потерял две минуты, сразу же в равных составах пропустил четвертый гол и закончил игру.

Отыграться казанцы не смогли. А точнее, не успели. И даже в большинстве — в формате «6 на 5» и «6 на 4» — шайба не шла в ворота. Таким образом, счет в серии сравнялся — 1:1, начинайте сначала!

Дисциплина подкачала

Три необязательных удаления внесли корректировки в игру «Ак Барса». В двух случаях (Денисенко и Хмелевский) соперник реализовал большинство, а в третьем (Яшкин) сбился атакующий настрой в концовке. Удивительно, но «Металлург» пока очень легко справляется с меньшинством казанцев. За две игры в Магнитогорске хозяева реализовали три попытки из четырех, хотя до этого в плей-офф у команды Андрея Разина был ужасающий процент розыгрыша «лишнего».

«Ак Барс» проспал почти два периода, заиграв в свою игру только в третьей 20-минутке. Но и «Металлург» пока не очень хорош в равных составах. Во втором матче две шайбы хозяева забросили в большинстве, еще две — при грубейших ошибках защиты. По сути, при максимальной концентрации, «барсы» выглядят значительно убедительнее «Металлурга». Об ошибках и игре в меньшинстве также сказал и Анвар Гатиятулин.

— Допустили больше ошибок, чем соперник. «Металлург» перестроился? Конечно, это не стало для нас неожиданностью, тем более, соперник об этом говорил. Считаю, что справлялись с этим натиском, за исключением шайб, пропущенных в меньшинстве. В целом матч неплохой, и третий период тоже. В завершении нужно было быть агрессивнее, наглее, — считает тренер казанцев.

«Металлург» — «Ак Барс» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Голы:

1:0 — Канцеров (Яковлев, Ткачев, 04:38, 5х4);

2:0 — Толчинский (Канцеров, 31:40);

3:0 — Вовченко (Яковлев, Канцеров, 33:49, 5х4);

3:1 — Галимов (Миллер, Хмелевский, 40:04, 5х4);

3:2 — Хмелевский (Семенов, Марченко, 53:12);

4:2 — Михайлис (Петунин, Исхаков, 57:22).

А вот Разин на пресс-конференции устроил спектакль. Тренер «Металлурга» обозвал казанского журналиста Рустама Имамова «смурфиком» из-за того, что не понравился его текст о предыдущем матчу. Он усадил представителя СМИ рядом с собой и пытался глумиться. Но в итоге, кажется, победил журналист, который получил признание и повышенное внимание в соцсетях. Самого Разина такое поведение нисколько не красит.

Теперь команды переезжают в Казань, где состоятся следующие две игры. Уже в среду, 29 апреля, в 19:30 по московскому времени «Ак Барс» и «Металлург» выйдут на лед «Татнефть Арены» для третьего эпизода серии.