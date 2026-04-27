Покупатель поневоле: как в новостройках Татарстана распределяют квартиры по площади и комнатности
В Татарстане на рынке жилищного строительства больше всего насчитывается квартир площадью 35—45 кв. м. Большинство помещений таких размеров — «однушки». На втором месте — жилище площадью 55—70 квадратных метров, где львиную долю составляют «двушки», а на третьем месте — 25—35 «квадратов». Подробнее о том, на что ориентируются застройщики при распределении объектов по комнатности, почему будущие собственники жилья становятся покупателями поневоле и какие тренды наблюдаются на российском рынке недвижимости, — в материале «Реального времени».
Татарстан попал в топ-10 регионов России по доле однокомнатных квартир
В Татарстане больше всего насчитывается квартир площадью 35—45 кв. м (16,8 тыс. объектов, или 26% от общего количества). Причем 88% помещений таких размеров приходится на «однушки» (14,7 тыс.) и 12% — «двушки» (2 тыс.), следует из аналитики ДОМ.РФ.
На втором месте — недвижимость площадью 55—70 кв. м (22%, 14,2 тыс.). Здесь представлено уже больше двухкомнатных (79%, 11,2 тыс.). Еще 17%, или 2,3 тыс. квартир, — «трешки», и меньше всего однокомнатных (4%, 558 штук).
На третьем месте — квартиры площадью 25—35 кв. м (18%, или 11,5 тыс.). Большая часть предложений в этом «квадратном» интервале — «однушки» (97%, 11,1 тыс.), и только 3%, или 304 единицы, — квартиры с двумя комнатами.
Отметим, что, по данным аналитиков портала, Татарстан попал в топ-15 регионов России по объему строительства. Например, больше всего «однушек» среди представленных российских субъектов в Ленинградской области (66%), Санкт-Петербурге (64%), а также в Башкортостане и Приморском крае (по 59% в обоих). Конкретно наша республика в этом списке находится на 10-м месте.
«Распределение квартир по комнатности и площадям базируется на спросе»
При распределении квартир по площадям застройщик исходит в первую очередь из собственного опыта продаж. Об этом «Реальному времени» сообщил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.
Еще один фактор, по его словам, — местонахождение конкретного объекта. Например, если дом планируют строить рядом с транспортным узлом, то в здании будет больше квартир маленькой площади, поскольку основная категория покупателей в подобных локациях — студенты и молодые семьи.
В свою очередь, в доме, расположенном близко к паркам, ТЦ, будут чаще покупать квартиры семейные пары. Именно поэтому в такой новостройке будет больше двухкомнатных объектов.
— Помимо этого, консультанты, формирующие определенные приоритеты по площадям, учитывают и будущую, потенциальную конкуренцию. Иными словами, они анализируют, как будет развиваться район, что будут строить и какие согласования уже достигнуты другими застройщиками. С учетом всех этих параметров и прогнозов и строится некая модель. Чем больше база у застройщика, тем он в принципе лучше угадывает тренды, и в дальнейшем у него идут лучшие продажи, — объяснил Апрелев.
«Будущие собственники недвижимости становятся покупателями поневоле»
На практике застройщик, составляя квартирографию, закладывает в проект больше всего квартир до 30 кв. м. На такие объекты есть спрос как среди обычных покупателей, так и инвесторов, а также на них чаще всего хватает лимита по семейной ипотеке. Об этом «Реальному времени» сообщила руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.
При этом раньше, когда рыночная ставка по ипотеке была приемлемой, люди могли позволить себе «покупать то, что они хотят и им нужно». Сейчас же покупатель ориентируется исключительно на размер ипотечного платежа, подчеркнула Гизатова.
«В России наметился очень важный и заметный тренд»
В большинстве регионов России сейчас продолжает снижаться средняя площадь квартир, выводимых на рынок девелоперами. Эта тенденция является отражением текущего состояния экономики и платежеспособного спроса. Если второй показатель не обеспечен, то люди покупают то, что им доступно, считает Апрелев.
— Кроме того, с точки зрения спроса в России наметился очень важный и заметный тренд — попытка покупателей уйти от квартиры в городе и переехать в собственный загородный дом. Мировоззрение граждан начало двигаться в эту сторону еще в период пандемии коронавируса, — обратил внимание собеседник издания.
На сегодняшний день намечается обратный тренд, который формируется под влиянием платежеспособности граждан, резюмировал вице-президент Гильдии риелторов России.
