Покупатель поневоле: как в новостройках Татарстана распределяют квартиры по площади и комнатности

В Татарстане на рынке жилищного строительства больше всего насчитывается квартир площадью 35—45 кв. м. Большинство помещений таких размеров — «однушки». На втором месте — жилище площадью 55—70 квадратных метров, где львиную долю составляют «двушки», а на третьем месте — 25—35 «квадратов». Подробнее о том, на что ориентируются застройщики при распределении объектов по комнатности, почему будущие собственники жилья становятся покупателями поневоле и какие тренды наблюдаются на российском рынке недвижимости, — в материале «Реального времени».

В Татарстане больше всего насчитывается квартир площадью 35—45 кв. м (16,8 тыс. объектов, или 26% от общего количества). Причем 88% помещений таких размеров приходится на «однушки» (14,7 тыс.) и 12% — «двушки» (2 тыс.), следует из аналитики ДОМ.РФ.

На втором месте — недвижимость площадью 55—70 кв. м (22%, 14,2 тыс.). Здесь представлено уже больше двухкомнатных (79%, 11,2 тыс.). Еще 17%, или 2,3 тыс. квартир, — «трешки», и меньше всего однокомнатных (4%, 558 штук).

На третьем месте — квартиры площадью 25—35 кв. м (18%, или 11,5 тыс.). Большая часть предложений в этом «квадратном» интервале — «однушки» (97%, 11,1 тыс.), и только 3%, или 304 единицы, — квартиры с двумя комнатами.

Отметим, что, по данным аналитиков портала, Татарстан попал в топ-15 регионов России по объему строительства. Например, больше всего «однушек» среди представленных российских субъектов в Ленинградской области (66%), Санкт-Петербурге (64%), а также в Башкортостане и Приморском крае (по 59% в обоих). Конкретно наша республика в этом списке находится на 10-м месте.

«Распределение квартир по комнатности и площадям базируется на спросе»

При распределении квартир по площадям застройщик исходит в первую очередь из собственного опыта продаж. Об этом «Реальному времени» сообщил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.



— Также распределение квартир по комнатности базируется на спросе и ожиданиях изменения этого спроса. Кроме того, в данном вопросе застройщики смотрят на то, что делают конкуренты, — сказал изданию эксперт.

Еще один фактор, по его словам, — местонахождение конкретного объекта. Например, если дом планируют строить рядом с транспортным узлом, то в здании будет больше квартир маленькой площади, поскольку основная категория покупателей в подобных локациях — студенты и молодые семьи.

В свою очередь, в доме, расположенном близко к паркам, ТЦ, будут чаще покупать квартиры семейные пары. Именно поэтому в такой новостройке будет больше двухкомнатных объектов.

— Помимо этого, консультанты, формирующие определенные приоритеты по площадям, учитывают и будущую, потенциальную конкуренцию. Иными словами, они анализируют, как будет развиваться район, что будут строить и какие согласования уже достигнуты другими застройщиками. С учетом всех этих параметров и прогнозов и строится некая модель. Чем больше база у застройщика, тем он в принципе лучше угадывает тренды, и в дальнейшем у него идут лучшие продажи, — объяснил Апрелев.

«Будущие собственники недвижимости становятся покупателями поневоле»

На практике застройщик, составляя квартирографию, закладывает в проект больше всего квартир до 30 кв. м. На такие объекты есть спрос как среди обычных покупателей, так и инвесторов, а также на них чаще всего хватает лимита по семейной ипотеке. Об этом «Реальному времени» сообщила руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.



— Будущие собственники недвижимости в данном случае становятся покупателями поневоле: они покупают не то, что хотят, а то, на что хватает денег и тянет в дальнейшем семья, или объект, на который застройщик предоставляет рассрочку, — отметила она.

При этом раньше, когда рыночная ставка по ипотеке была приемлемой, люди могли позволить себе «покупать то, что они хотят и им нужно». Сейчас же покупатель ориентируется исключительно на размер ипотечного платежа, подчеркнула Гизатова.

«В России наметился очень важный и заметный тренд»



В большинстве регионов России сейчас продолжает снижаться средняя площадь квартир, выводимых на рынок девелоперами. Эта тенденция является отражением текущего состояния экономики и платежеспособного спроса. Если второй показатель не обеспечен, то люди покупают то, что им доступно, считает Апрелев.

— Кроме того, с точки зрения спроса в России наметился очень важный и заметный тренд — попытка покупателей уйти от квартиры в городе и переехать в собственный загородный дом. Мировоззрение граждан начало двигаться в эту сторону еще в период пандемии коронавируса, — обратил внимание собеседник издания.

На сегодняшний день намечается обратный тренд, который формируется под влиянием платежеспособности граждан, резюмировал вице-президент Гильдии риелторов России.