Более 100 тысяч татарстанцев приняли участие в голосовании за благоустройство

В этом году на голосование выставили 24 проекта из Казани

За первую неделю всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства на 2027 год свое мнение выразили свыше 100 тысяч жителей Татарстана. Голосование стартовало 21 апреля и проходит уже шестой раз, сообщает Минцифры РТ.

Механизм голосования позволяет жителям самим определять приоритетные объекты для благоустройства. Так, в Казани на голосование выставлено 24 пространства, самыми популярными из которых являются: сквер по улице Татарстан с установкой скульптуры Сары Садыковой, сквер по улице Васильченко и Ноксинский лес.

В этом году жителям республики представлено на выбор 178 общественных пространств. Каждый участник голосования может повлиять на преображение любимых мест отдыха — парков, скверов и дворовых территорий.

Наталья Жирнова