Более 100 тысяч татарстанцев приняли участие в голосовании за благоустройство

20:53, 27.04.2026

В этом году на голосование выставили 24 проекта из Казани

Фото: скриншот из документов

За первую неделю всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства на 2027 год свое мнение выразили свыше 100 тысяч жителей Татарстана. Голосование стартовало 21 апреля и проходит уже шестой раз, сообщает Минцифры РТ.

Механизм голосования позволяет жителям самим определять приоритетные объекты для благоустройства. Так, в Казани на голосование выставлено 24 пространства, самыми популярными из которых являются: сквер по улице Татарстан с установкой скульптуры Сары Садыковой, сквер по улице Васильченко и Ноксинский лес.

В этом году жителям республики представлено на выбор 178 общественных пространств. Каждый участник голосования может повлиять на преображение любимых мест отдыха — парков, скверов и дворовых территорий.

Напомним, что в Казани в сквере «Тебриз» демонтируют два фонтана, но жители против.

Наталья Жирнова

Читайте также