В Воронеже вынесли первый в России приговор за символику сатанизма*
Студента колледжа приговорили к одному году исправительных работ
В Воронеже вынесли первый в России приговор по делу о символике сатанизма*. Советский районный суд признал студента Семилукского политехнического колледжа Романа Мальцева** виновным в демонстрации нацистской и сатанинской* символики, сообщает «Ъ».
За эти действия он приговорен к одному году исправительных работ. Причиной для возбуждения дела стали публикации в социальной сети «ВКонтакте».
В материалах суда отмечается, что подсудимый признал свою вину, однако отказался давать показания. В ходе следствия он сообщил, что ему близки идеи нацизма и сатанизма*. В детстве Роман интересовался религией, читал Библию, но не нашел в ней отклика и стал атеистом.
Справка
* Международное движение признано в России экстремистским и запрещено.
** признан Росфинмониторингом экстремистом и террористом.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».