В Воронеже вынесли первый в России приговор за символику сатанизма*

Студента колледжа приговорили к одному году исправительных работ

В Воронеже вынесли первый в России приговор по делу о символике сатанизма*. Советский районный суд признал студента Семилукского политехнического колледжа Романа Мальцева** виновным в демонстрации нацистской и сатанинской* символики, сообщает «Ъ».

За эти действия он приговорен к одному году исправительных работ. Причиной для возбуждения дела стали публикации в социальной сети «ВКонтакте».

В материалах суда отмечается, что подсудимый признал свою вину, однако отказался давать показания. В ходе следствия он сообщил, что ему близки идеи нацизма и сатанизма*. В детстве Роман интересовался религией, читал Библию, но не нашел в ней отклика и стал атеистом.

Наталья Жирнова