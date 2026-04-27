Диалог России и Ирана не вызовет негативной реакции США — Ушаков

«Это же часть нормальной дипломатической работы», — заявил помощник президента России

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал встречу российского лидера Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. По его словам, это дипломатическое мероприятие не должно вызвать негативной реакции со стороны США, сообщает ТАСС.

Ушаков подчеркнул, что подобные контакты являются частью нормальной дипломатической работы. Он отметил особую роль России в вопросах иранского регулирования, что делает встречу с иранским дипломатом вполне закономерной.

— Это же часть нормальной дипломатической работы, плюс, учитывая ангажированность России в вопросе иранского регулирования, то вполне естественно, что мы проводим встречу с Арагчи, который имеет кое-что нам сказать, я так полагаю, — пояснил он.

Наталья Жирнова