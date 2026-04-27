Путин: Россия будет способствовать достижению мира в Иране

В Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. В ходе переговоров глава российского государства заявил о готовности поддерживать интересы Ирана в контексте ближневосточного конфликта, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет способствовать достижению мира в регионе, учитывая интересы всех народов Ближнего Востока. Он также сообщил о получении послания от Верховного лидера Ирана Али Хаменеи и передал ему пожелания здоровья и благополучия.

Президент выразил уверенность в способности иранского народа преодолеть текущие трудности под руководством нового лидера. Аббас Аракчи в свою очередь поблагодарил Россию за поддержку и отметил укрепление двусторонних отношений.

— Всему миру был доказан тот факт, что иранский народ своим сопротивлением, своим мужеством смог сопротивляться американским атакам, американской агрессии и сможет выдержать и выстоять этот период времени, — пояснил он.

Перед началом переговоров Аракчи сообщил о намерении обсудить с российской стороной координацию действий по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

В переговорах приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. Иранскую делегацию, помимо Аракчи, представляли его заместитель Казем Гариб-Абади и посол в Москве Казем Джалали.

Напомним, что переговоры между Ираном и Пакистаном, состоявшиеся в Исламабаде на прошлой неделе, были успешными. Об этом ранее сообщил глава МИД Ирана.



Наталья Жирнова