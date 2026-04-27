На Технической улице в Казани создадут арт-пространство с видом на Кабан за 41 млн рублей

Пространство подходит для размещения офисов, апартаментов и творческих студий

На улице Технической, 120в в Приволжском районе Казани готовится к открытию современное многофункциональное пространство. Бывшая промышленная база будет преобразована в креативный хаб с прямым выходом к озеру Кабан.

В объявлении на «Авито» сообщается, что мае-июне стартует масштабная реконструкция объекта. Здание получит современный фасад, обновленное остекление и собственную благоустроенную набережную с зоной отдыха и общественными пространствами.

Общая площадь помещений составляет 375 квадратных метров. Пространство подходит для размещения офисов, апартаментов и творческих студий.

Локация отличается удобной транспортной доступностью — имеется парковка на 100 машино-мест и два въезда. Рядом находится зооботсад, планируется строительство новых жилых комплексов. На территории предусмотрен собственный парк-сквер с вековыми елями и прямой выход к незамерзающему водоему.

Стоимость помещений начинается от 180 тысяч рублей за квадратный метр. Для инвесторов предусмотрена возможность приобретения площадей в рассрочку с первоначальным взносом 50%. Согласно объявлению, стоимость хаба составляет 41 млн рублей.

Наталья Жирнова