В Татарстане 28 апреля ожидаются дождь, мокрый снег и ветер до 23 м/с

29 апреля температура ночью опустится до -2 градусов, 1—2 мая сохранится неустойчивая погода с осадками

Фото: Динар Фатыхов

На европейской территории России погодой управляет глубокий циклон с центром над центральными районами. Сегодня днем Татарстан располагается в восточной части этого циклона. При прохождении активных фронтальных разделов отмечаются дожди и сильный ветер порывами 17—22 м/с, в отдельных районах до 25 м/с. Температура в полдень на преобладающей территории составила +10..+16 градусов, в юго-западных районах после прохождения холодного фронта снизится до +5. На сегодняшний день и предстоящий вечер в республике объявлено штормовое предупреждение по ветру до 26 м/с.

Завтра, 28 апреля, циклон будет смещаться на северо-восток, Татарстан окажется в его холодной тыловой части. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами небольшие. Ветер ночью местами порывами 15—20 м/с, днем усилится до 18—23 м/с. Температура ночью от 0 до +3 градусов, днем не выше +5..+10.

29 и 30 апреля влияние циклона сохранится. Временами небольшие осадки, 29 апреля прогнозируется сильный ветер порывами до 18 м/с. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днем 29 апреля — +6..+11, 30 апреля — +8..+13.

1 и 2 мая, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сохранится неустойчивая погода с небольшими и умеренными осадками. Температура ночью около 0 градусов, днем от +8 до +13.

Ариана Ранцева