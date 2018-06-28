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Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки — Кремль

15:13, 28.06.2018
Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки — Кремль
Фото: kremlin.ru

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.

«В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня», — цитирует пресс-службу президента РФ ТАСС.

Ранее стало известно, что Россия и США согласовали встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

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