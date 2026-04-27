АТОР: российские туристы в Турции могут платить рублями через СБП

Фото: Радиф Кашапов

Российская компания Turinvoice разработала специальный путеводитель по торговым точкам Турции, принимающим оплату через Систему быстрых платежей (СБП). Все заведения прошли личную проверку сотрудников компании на работоспособность сервиса, сообщает АТОР.

Для удобства российских туристов торговые точки отмечены специальными наклейками с логотипом СБП. На данный момент интерактивная карта охватывает более 800 точек в курортной зоне Антальи, свыше 80 — на Эгейском побережье, более 240 — в Стамбуле. Также сервис доступен в Каппадокии, Мерсине, Адане и аэропорту Анкары.

Среди участников программы — различные торговые объекты: аптеки, магазины продуктов и текстиля, салоны оптики, сувенирные лавки, рестораны и бары. Кроме того, в рублях через СБП можно приобрести экскурсии, услуги отельных фотографов, спа-процедуры, заказать трансфер и фаст-трек, как находясь в Турции, так и из России.

Напомним, что ранее туроператоры сообщили об ужесточении визовых правил Японии для россиян.

Наталья Жирнова