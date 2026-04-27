Нижнекамск сэкономит на новой системе содержания остановок 1,6 млн рублей

Теперь комплексное обслуживание 62 городских остановок, включая их уборку, ремонт и поддержание надлежащего состояния, возьмет на себя отдельный бизнес

В Нижнекамске был подписан договор о передаче обслуживания остановочных павильонов специализированной организации. Компания-подрядчик возьмет на себя комплексное обслуживание 62 городских остановок, включая их уборку, ремонт и поддержание надлежащего состояния. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

Новая схема взаимодействия с бизнесом принесет несколько важных преимуществ. Прежде всего, значительно повысится качество содержания остановочных комплексов. Кроме того, городской бюджет получит существенную экономию — около 1,6 миллиона рублей ежегодно.

Администрация города планирует развивать практику привлечения профессиональных подрядчиков к обслуживанию городской инфраструктуры. При передаче в обслуживание новых объектов власти намерены придерживаться аналогичного формата сотрудничества с бизнесом.

Наталья Жирнова