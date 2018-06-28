Новости общества

14:46 МСК
Новости раздела
Общество

Противники МСЗ просят перенести слушания

16:06, 28.06.2018 6
Противники МСЗ просят перенести слушания
Фото: realnoevremya.ru / Юлия Косолапкина

Противники строительства мусоросжигательного завода в Казани попросили перенести общественные слушания.

По словам активистов, слушания нелегитимны из-за невозможности высказаться всем желающим. Самое главное требование противников МСЗ — провести слушания на площадке, способной вместить всех зарегистрировавшихся на обсуждение, а именно — 1200 человек.

Ранее сообщалось, что власти сняли зал на 350 человек при зарегистрированных 1200 человек.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 28 июня
    ни в коем случае - туда придут граждане РФ из соседнего Салават Купере - а их там тысяч 50 уже - нельзя на открытой площадке - ... они в новых домах не граждане Осиново..
    Ответить
    Анонимно 28 июня
    Уважаемый мэр. Ваши уши даже отсюда видно. Салават Купере боитесь? Правильно. Хотите МСЗ - стройте в своём дворе. Там и подъездные пути есть, и пространство позволяет. Нам оставьте мусороперерабатывающее производство. И дешевле выйдет, и для здоровья полезнее, и свалки разгребутся потихоньку.
    Ответить
  • Анонимно 28 июня
    Нужно скорее начать строительство МСЗ, иначе погибнем с гниющими свалками
    Ответить
  • Анонимно 28 июня
    Печкины думали что прокатит... "Не прокатило"
    Ответить
  • Damir Shavaleev 28 июня
    Нужно провести обсуждение в ПИРАМИДЕ самое лучшее место и вместимость позволяет..... А не отправлять за границу смотреть их помойки....
    Ответить
  • Анонимно 28 июня
    Почему называют людей противниками МСЗ? Бояться написать что весь народ против МСЗ?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем