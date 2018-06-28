Противники МСЗ просят перенести слушания

Противники строительства мусоросжигательного завода в Казани попросили перенести общественные слушания.

По словам активистов, слушания нелегитимны из-за невозможности высказаться всем желающим. Самое главное требование противников МСЗ — провести слушания на площадке, способной вместить всех зарегистрировавшихся на обсуждение, а именно — 1200 человек.

Ранее сообщалось, что власти сняли зал на 350 человек при зарегистрированных 1200 человек.