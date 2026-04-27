Владимир Леонов и Марат Айзатуллин посетили строительство Центра фигурного катания
По словам главы Минспорта РТ, все работы на обоих объектах идут согласно графику
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов и глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин провели инспекцию спортивных объектов Казани, сообщает пресс-служба Минспорта республики. В ходе визита они ознакомились с ходом работ в Республиканской школе олимпийского резерва по шахматам имени Р.Г. Нежметдинова и Центре фигурного катания.
По словам министра спорта, все работы на обоих объектах идут согласно графику.
Так, продолжаются строительные работы в Центре фигурного катания Алины Загитовой на улице Портовой. На данный момент завершен монтаж каркаса здания, ведутся работы по обустройству внешнего контура и подключению инженерных систем. Открытие объекта запланировано на 30 августа 2026 года. Напомним, что ранее проект центра получил одобрение экспертизы, а архитектор Елена Валеева показала рендеры холла здания.
Республиканская школа олимпийского резерва, расположенная в историческом здании в центре города, готовится к реконструкции. Здание, являющееся памятником архитектуры XX века, будет обновлено к 50-летию учреждения.
