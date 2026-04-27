Путин назначил Игоря Чайку главой Россотрудничества
Президент подписал указы об освобождении Евгения Примакова и назначении Игоря Чайки руководителем Федерального агентства по делам СНГ
Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Соответствующий указ подписан 27 апреля 2026 года.
Другим указом от 27 апреля 2026 года №277 освобожден от этой должности Евгений Александрович Примаков. Оба указа вступают в силу со дня подписания.
