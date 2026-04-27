Мужчина из Татарстана получил срок за незаконное подключение дома к газу, приведшее к гибели людей

Мужчина не имел законных полномочий на проведение таких работ, не разработал необходимую проектную документацию и не согласовал ее с ЭПУ «Елабугагаз»

В Елабужском городском суде вынесен приговор 37-летнему местному жителю, признанному виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает прокуратура РТ.

По данным следствия, главный инженер одной из организаций самовольно подключил жилой дом к газораспределительной сети, нарушив все установленные правила и должностные инструкции. Мужчина не имел законных полномочий на проведение таких работ, не разработал необходимую проектную документацию и не согласовал ее с ЭПУ «Елабугагаз».

В результате незаконных действий 15 марта 2024 года около полуночи в доме произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Трагедия унесла жизни трех человек: хозяина дома и двух малолетних детей. Еще один ребенок получил травмы легкой степени тяжести.

Несмотря на признание вины, суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил виновного к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Наталья Жирнова