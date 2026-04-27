«Бессмертный полк», реконструкция Дня Победы в 1945-м, салют: что ждет казанцев 9 Мая

После парада на площади Тысячелетия пройдет театрализованное представление, отражающее вклад предприятий Казани в победу

Главная площадка празднования Дня Победы в Казани в этом году традиционно развернется на площади Тысячелетия — туда казанцев приглашают уже к 9:00. Помимо парада, горожан приглашают на шествие «Бессмертного полка», реконструкцию Дня Победы 1945-го, спектакль «Домой с Победой…» у Кремля и на салют над Казанкой. Подробнее о программе праздника — в материале «Реального времени».

Праздничный парад и театрализованное представление о вкладе Казани в победу

Торжества начнутся с церемоний возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах, а также в парке Победы — у Вечного огня, памятников Труженикам тыла, Матерям и вдовам, Советскому Солдату, рассказал замруководителя исполкома Азат Абзалов на «деловом понедельнике».

Главная площадка праздника развернется на площади Тысячелетия — туда казанцев приглашают уже к 9:00. Удобнее всего проходить со стороны станции метро «Кремлевская», отметил докладчик.

— В 10:00 начнется парад войск Казанского гарнизона. В праздничном марше примут участие военнослужащие и курсанты военного училища, ветераны боевых действий, студенты военных кафедр казанских вузов. После прохождения войск Казанского гарнизона на площади состоится масштабное театрализованное представление, отражающее вклад предприятий Казани и Татарстана, вклад многонационального народа республики и всего Советского Союза в победу над фашизмом, — рассказал он.

Днем праздничная программа пройдет в парке Победы. Там состоится традиционный смотр строя и песни и гала-концерт детского фестиваля «Фанфары Победы».



Казанцев приглашают на шествие «Бессмертного полка»

По улицам Казани в этом году вновь пройдет «Бессмертный полк». Формирование колонны начнется с 13:00 на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого. Само шествие стартует в 15:00 и пройдет по улицам Карла Маркса, Лобачевского, Кремлевской. Завершится акция на площади Тысячелетия, рассказал Азат Абзалов.

Он напомнил: для участия достаточно распечатать портрет родственника — участника Великой Отечественной войны.

В 2025-м акцию в Казани тоже решили провести в очном формате. А вот в 2023—2024 годах очное шествие не проводилось — такое решение приняли по соображениям безопасности.

Реконструкция Дня победы 1945-го и салют



Мероприятия, посвященные 9 Мая, пройдут и в Казанском кремле. На площади у мечети Кул Шариф с 11:00 стартует ежегодный «Вальс Победы». Для гостей будет работать полевая кухня. Также казанцы смогут ознакомиться с мемориальным стендом «Стена героев». В завершение программы во Дворе Присутственных мест покажут вокально-хореографический спектакль «Домой с Победой…». Он пройдет в 17:00.



— На улице Баумана запланировано мероприятие «Этот день мы приближали как могли». Это реконструкция празднования Дня Победы 81 год назад, которая позволит почувствовать атмосферу военных лет и расскажет о вкладе казанских предприятий, — поделился замруководителя исполкома.



Вечерняя программа на площади Тысячелетия стартует в 19:00. Участие примут мастера искусств, молодежные группы и творческие коллективы, а также сводный хор Казани в рамках проекта «Поющая Казань».



— Завершится празднование Дня Победы в 22:00 красочным салютом в акватории реки Казанки, — добавил докладчик.



После салюта к остановке «Цирк» подадут дополнительный общественный транспорт.

Какие улицы перекроют в мае

Из-за проведения репетиции парада будет ограничено движение 4 мая с 16:00 до 22:00 на площади Тысячелетия. Она будет перекрыта также 7 мая с 16:00 до 22:00, включая участки улиц Право-Булачной и Лево-Булачной до улицы Чернышевского.

— С 18:00 8 мая до 10:00 10 мая движение на площади Тысячелетия будет полностью ограничено. Кроме того, с 18:00 8 мая до 03:00 10 мая перекроют улицу Бондаренко, — рассказал Абзалов.

Также движение будет перекрыто по маршруту следования колонны «Бессмертного полка» и на улице Большой Красной. В случае скопления большого количества людей после салюта возможно частичное перекрытие улицы Сибгата Хакима.



На мероприятия казанцев приглашают уже сейчас

Праздничные мероприятия пройдут в Казани не только 9 мая. 22 апреля стартовали акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика» — активисты раздают эти символы жителям и гостям города. В парке Победы ежедневно работает аудиогид «Шаги к Победе».

7 и 8 мая планируется проведение акции «Трамвай победы»: в трамвае №5 пассажиры окунутся в историческую атмосферу и споют военные песни. 1 мая пройдет возложение цветов у стелы «Казань — город трудовой доблести».

— В канун празднования Дня Победы состоится торжественное открытие памятника легендарному инженеру, почетному гражданину Казани, герою социалистического труда Ильдусу Мостюкову, — добавил Абзалов.

8 мая по улицам города проедет ретротехника. А 16 мая в жилом массиве «Чебакса» пройдет историческая реконструкция «Бой после победы» — специалисты воссоздадут одно из сражений Великой Отечественной войны.