Архитектор Валеева показала финальные работы перед открытием ЦУМа в Казани

18:29, 27.04.2026

Официальное открытие назначено на 29 апреля

Фото: скриншот с Телеграмм-канала архитектора Елены Валеевой

В Казани продолжается активная подготовка к открытию нового торгового центра. Архитектор Елена Валеева показала финальные работы перед открытием.

На территории ведутся масштабные отделочные работы. Специалисты уже установили новую разметку на парковке и смонтировали современное освещение. Строители активно демонтируют строительные леса, открывая взгляду фасад из кортеновской стали.

Практически завершено строительство подиума для летнего кафе, которое расположится на стилобате со стороны улицы Коротченко.

Одним из важных этапов подготовки стала сборка декоративных элементов фасада. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, специалисты приступили к монтажу уникальных декоративных деталей в орнаментальной части здания, что станет завершающим штрихом в оформлении архитектурного облика нового торгового центра.

Напомним, что обновленный ЦУМ в Казани откроется 29 апреля. Открытие перенесено с 26 апреля (день рождения Габдуллы Тукая).

Наталья Жирнова

