Итоги дня: визит Герхарда Шредера в Казань, инициатива Медведева о контрсанкциях, договор России и США о встрече Путина и Трампа

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 27 июня.

В Казань прилетел экс-канцлер Германии, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер. Он посетил экскурсию по Казанскому Кремлю, встретился с президентом РТ Рустамом Миннихановым, а после отправился на футбольный матч Германия — Южная Корея.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по вопросам международной торговли предложил продлить контрсанкции на 2019 год. Отметим, что в начале июня президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ предусматривает ввод контрсанкций в ответ на недружественные шаги США и других стран.

Россия и США согласовали встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча пройдет в третьей стране, а конкретная информация о месте и дате встречи появится завтра.

В Татарстане зарегистрировали фонд для обманутых дольщиков. Его исполнительным директором стал юрист из Республиканского фонда поддержки Иван Новиков. Учредителем ФПД значится Минземимущества РТ.

Всетатарский общественный центр объявил сбор подписей за отзыв депутатов Госдумы от Татарстана. Как отмечается в обращении, чиновники не выполнили свой долг перед избирателями, не защитили государственный статус татарского языка и государственность Татарстана.