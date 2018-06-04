Президент России подписал закон о контрсанкциях

Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств». Документ размещен на официальном портале правовой информации.



Документ предусматривает ввод контрсанкций в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

Также закон позволяет прекращать или приостанавливать международное сотрудничество в отдельных отраслях, запрещать ввоз или вывоз продукции и сырья, а также участвовать в госзакупках или приватизации государственного и муниципального имущества.



Госдума одобрила закон в третьем, окончательном чтении 22 мая. После чего 30 мая его принял Совет Федерации.

