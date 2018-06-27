Медведев предложил продлить контрсанкции на 2019 год
Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по вопросам международной торговли призвал изучить вопрос продления ответных ограничительных мер на 2019 год.
«И с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, некоторых других странах, нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на последующий период», — цитирует Медведева «РИА Новости».
По его словам, речь о продлении контрсанкций на 2019 год.
Напомним, что в начале июня президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ предусматривает ввод контрсанкций в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.ОбществоВласть
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