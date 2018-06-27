Герхард Шредер прилетел в Казань на матч Германии и Южной Кореи

Экс-канцлер Германии, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер прибыл в Казань с рабочим визитом. В аэропорту его встретил премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

Сразу после прилета Шредер отправился в Казанский Кремль, где для него подготовили экскурсию с посещением исторических сооружений, памятников архитектуры. Кроме того, у него запланирована встреча с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

При этом основной целью визита экс-канцлера Германии в Казани является посещение матча по футболу между сборными командами Германии и Южной Кореи, сообщает пресс-служба президента РТ.

Матч состоится сегодня на стадионе «Казань Арена» и начнется в 17 часов по московскому времени. Всего Шредер пробудет в столице Татарстана два дня.