ВТОЦ объявил сбор подписей за отзыв депутатов Госдумы от Татарстана

Всетатарский общественный центр распространил заявление, в котором призвал отозвать депутатов Госдумы от Татарстана из-за поддержки в первом чтении законопроекта о добровольном изучении национальных языков.

«Депутаты Госдумы РФ от Татарстана не выполнили свой долг перед избирателями, не защитили государственный статус татарского языка, государственность Татарстана», — цитирует обращение центра «Коммерсантъ-Казань».

Ранее инициативная группа «За языки РФ» призвала Госсовет Удмуртии отклонить законопроект о добровольном изучении родных языков. Пока под петицией поставили подписи чуть больше 200 человек.