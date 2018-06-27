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ВТОЦ объявил сбор подписей за отзыв депутатов Госдумы от Татарстана

07:39, 27.06.2018 2
ВТОЦ объявил сбор подписей за отзыв депутатов Госдумы от Татарстана
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Всетатарский общественный центр распространил заявление, в котором призвал отозвать депутатов Госдумы от Татарстана из-за поддержки в первом чтении законопроекта о добровольном изучении национальных языков.

«Депутаты Госдумы РФ от Татарстана не выполнили свой долг перед избирателями, не защитили государственный статус татарского языка, государственность Татарстана», — цитирует обращение центра «Коммерсантъ-Казань».

Ранее инициативная группа «За языки РФ» призвала Госсовет Удмуртии отклонить законопроект о добровольном изучении родных языков. Пока под петицией поставили подписи чуть больше 200 человек.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:52
    нездоровые люди.
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  • Анонимно 08:03
    Бик дэрес . ул карак депутатларны куарга кирак. алар татар халкын саттылар. алар 12 кеше нига кирак анда. ай саен миллионнар тотабыз шуларга.
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