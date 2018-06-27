Россия и США согласовали время и место встречи Путина и Трампа

Россия и США согласовали встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.



По его словам, встреча состоится в третьей стране. Информация о месте и дате встречи будет оглашена завтра, 28 июня, передает «РИА Новости».

В середине июня Дональд Трамп заявил, что в скором времени встретится с Владимиром Путиным. После этого СМИ сообщили, что власти Австрии готовятся к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 июля. Затем сообщалось, что лидеры двух стран могут провести переговоры в Хельсинки.