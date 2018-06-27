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В Татарстане зарегистрировали фонд для обманутых дольщиков

14:19, 27.06.2018 9
В Татарстане зарегистрировали фонд для обманутых дольщиков

В Татарстане зарегистрировали Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Информация об этом появилась сегодня на сайте Федеральной налоговой службы. Сокращенное название новой структуры — ФПД, дата внесения записи в ЕГРЮЛ — 20 июня 2018 года. Исполнительным директором фонда указан Новиков Иван Александрович, как уже писало «Реальное время», — это человек из команды помощника президента РТ Айрата Нурутдинова, юрист из Республиканского фонда поддержки. Учредителем ФПД значится Минземимущества РТ.

Основной вид деятельности — предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. Дополнительные виды — деятельность в области права, предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки.

Как уже рассказывали в казанском Кремле, фонд будет привлекать инвесторов для завершения проблемных строек республики при помощи земельных участков:

— Механизм работы прежний — инвестору предлагается земля, на основе этого он вкладывает средства на достройку проблемных домов. Суммы у каждого объекта разные. Инвесторы, с которыми уже достигнуты договоренности, — это ООО «Ак Таш», СК «Бриз», «Комос-Строй» (Ижевск), «Профит Групп» (Набережные Челны) и «Евростиль» (Набережные Челны), — поясняла в начале месяца Лилия Галимова, добавив, что этим список инвесторов не ограничивается — ведется работа по привлечению новых. Кроме того, тем дольщикам, кто не готов ждать, предложат компенсации — фонду передали 100 млн рублей.

Фонд зарегистрирован в Казани, на Вишневского, 26, однако, по информации нашего источника, офиса у ФПД пока еще нет. Известно, что он откроется в центре города, и скоро дольщики смогут в него обратиться, но будет находиться по другому адресу.

В пользование ФПД передаются 15 земельных участков для привлечения инвесторов. Среди них есть и ижевская компания «Комос-Строй».

НедвижимостьЭкономикаИнвестиции Татарстан
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 27 июня
    ЖК МОЛОДЕЖНЫЙ ПОЗ.5 .нуждаемся в помощи!!! Сколько можно ждать!!!
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  • Анонимно 27 июня
    1. жоржик. кто ни будь, хоть один, может ОБОСНОВАТЬ выделение государственных земель для закрытия дыр, которые могли произойти только по одной причине ИЗ-ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО выполнения теми, кто этим занимается по трудовому договору, своих обязанностей;
    2. точнее, сказать НЕЛЬЗЯ, так даже неизвестно из СМИ следствие то:
    2.1. велось:
    2.1.1.да?
    2.1.2. нет?
    3. если велось, то где в сми это изложено?
    4. а суд состоялся? Или суды?
    5. то есть если этого нет, то давайте выдавайте обоснование действий вот по такой работе с землёй..
    6. обснование п.5 под МСЗ сотку отдавали за 18 рэ, вот мне почему ни кто не продаёт эту сх землю по той же цене, чтобы прекратились мои писания по гнилым:
    6.1. свёкле;
    6.2. морковке;
    6.3. картошке;
    6.4. ну и луку тоже, с э чесноком -китайцы на чеснок вообще цены задрали;
    7. прекрасно понимаю, что одной части нашего многонационального народа борщ, тем более украинский на шкварках до лампочки, но мне то нет. Может и ещё кому то ;
    8. п. 7 к тому, как из свёклы и 16 соток за 18 рэ МОГУТ возникнуть национальные противоречия... Ну ли ещё про обороноспособность - борщ то ещё есть и ФЛОТСКИЙ...
    9. ну так как с обоснованием ТАКОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОИМ ОБЯЗАННОСТЯМ? Интересно, вот в прямом эфире какое бы было выражение лица на предложение представить это в бумажном виде на экране? материться то нельзя...
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  • Анонимно 27 июня
    Когда уже дольщики получат реальную помощь? ЖК Молодежный поз 5 Устали от пустых обещаний!!!
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  • Анонимно 27 июня
    ЖК МЧС 2 дом ждёт помощи уже 7 лет!!!!! Помогите решить вопрос с землей
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  • Анонимно 27 июня
    ЖК МЧС оплатили за сети деньгами дольщиков. Теперь приходят Комосы поднимают коробку, прибыль в карманы... ( не дольщикам) Скажите, это есть классическая схема отжатия бизнеса? Акташ используя сети, в том числе, оплаченные дольщиками 3 дома - не оплачивает им проект. При том, что имеет тройную прибыль от строительства. И властям фиолетово, что дольщики 3 дома вынуждены на собственные деньги выкупать проект.
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    Анонимно 27 июня
    Остап Бендер рассказывал как про способ бесплатного обогащения.
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  • Анонимно 27 июня
    Скорее всего от этого фонда обманутым дольщикам помощь будет такая же как и обманутым вкладчикам от РФП, никакой. Только ещё руки нагреют на людской беде.
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  • Анонимно 27 июня
    Ждём обещенного Нигматзяновым А. Р.разрешения на строительство...Свои обязательства дольщики 3 дома Жк МЧС выполнили, заплатив за проект и экспертизу ещё раз....
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  • Анонимно 27 июня
    Дольщики ЖК МЧС 3 дома ждут от фонда реальной помощи в достройке ...устали смотреть на сваи более 6 лет...и не надо ждать 2019 года...земли выделили много...и желающие построить есть...
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