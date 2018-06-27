В Татарстане зарегистрировали фонд для обманутых дольщиков
В Татарстане зарегистрировали Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Информация об этом появилась сегодня на сайте Федеральной налоговой службы. Сокращенное название новой структуры — ФПД, дата внесения записи в ЕГРЮЛ — 20 июня 2018 года. Исполнительным директором фонда указан Новиков Иван Александрович, как уже писало «Реальное время», — это человек из команды помощника президента РТ Айрата Нурутдинова, юрист из Республиканского фонда поддержки. Учредителем ФПД значится Минземимущества РТ.
Основной вид деятельности — предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. Дополнительные виды — деятельность в области права, предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки.
Как уже рассказывали в казанском Кремле, фонд будет привлекать инвесторов для завершения проблемных строек республики при помощи земельных участков:
— Механизм работы прежний — инвестору предлагается земля, на основе этого он вкладывает средства на достройку проблемных домов. Суммы у каждого объекта разные. Инвесторы, с которыми уже достигнуты договоренности, — это ООО «Ак Таш», СК «Бриз», «Комос-Строй» (Ижевск), «Профит Групп» (Набережные Челны) и «Евростиль» (Набережные Челны), — поясняла в начале месяца Лилия Галимова, добавив, что этим список инвесторов не ограничивается — ведется работа по привлечению новых. Кроме того, тем дольщикам, кто не готов ждать, предложат компенсации — фонду передали 100 млн рублей.
Фонд зарегистрирован в Казани, на Вишневского, 26, однако, по информации нашего источника, офиса у ФПД пока еще нет. Известно, что он откроется в центре города, и скоро дольщики смогут в него обратиться, но будет находиться по другому адресу.
В пользование ФПД передаются 15 земельных участков для привлечения инвесторов. Среди них есть и ижевская компания «Комос-Строй».НедвижимостьЭкономикаИнвестиции Татарстан
комментарии
2. точнее, сказать НЕЛЬЗЯ, так даже неизвестно из СМИ следствие то:
2.1. велось:
2.1.1.да?
2.1.2. нет?
3. если велось, то где в сми это изложено?
4. а суд состоялся? Или суды?
5. то есть если этого нет, то давайте выдавайте обоснование действий вот по такой работе с землёй..
6. обснование п.5 под МСЗ сотку отдавали за 18 рэ, вот мне почему ни кто не продаёт эту сх землю по той же цене, чтобы прекратились мои писания по гнилым:
6.1. свёкле;
6.2. морковке;
6.3. картошке;
6.4. ну и луку тоже, с э чесноком -китайцы на чеснок вообще цены задрали;
7. прекрасно понимаю, что одной части нашего многонационального народа борщ, тем более украинский на шкварках до лампочки, но мне то нет. Может и ещё кому то ;
8. п. 7 к тому, как из свёклы и 16 соток за 18 рэ МОГУТ возникнуть национальные противоречия... Ну ли ещё про обороноспособность - борщ то ещё есть и ФЛОТСКИЙ...
9. ну так как с обоснованием ТАКОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОИМ ОБЯЗАННОСТЯМ? Интересно, вот в прямом эфире какое бы было выражение лица на предложение представить это в бумажном виде на экране? материться то нельзя...