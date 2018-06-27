В Татарстане зарегистрировали фонд для обманутых дольщиков

В Татарстане зарегистрировали Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Информация об этом появилась сегодня на сайте Федеральной налоговой службы. Сокращенное название новой структуры — ФПД, дата внесения записи в ЕГРЮЛ — 20 июня 2018 года. Исполнительным директором фонда указан Новиков Иван Александрович, как уже писало «Реальное время», — это человек из команды помощника президента РТ Айрата Нурутдинова, юрист из Республиканского фонда поддержки. Учредителем ФПД значится Минземимущества РТ.

Основной вид деятельности — предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. Дополнительные виды — деятельность в области права, предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки.

Как уже рассказывали в казанском Кремле, фонд будет привлекать инвесторов для завершения проблемных строек республики при помощи земельных участков:

— Механизм работы прежний — инвестору предлагается земля, на основе этого он вкладывает средства на достройку проблемных домов. Суммы у каждого объекта разные. Инвесторы, с которыми уже достигнуты договоренности, — это ООО «Ак Таш», СК «Бриз», «Комос-Строй» (Ижевск), «Профит Групп» (Набережные Челны) и «Евростиль» (Набережные Челны), — поясняла в начале месяца Лилия Галимова, добавив, что этим список инвесторов не ограничивается — ведется работа по привлечению новых. Кроме того, тем дольщикам, кто не готов ждать, предложат компенсации — фонду передали 100 млн рублей.



Фонд зарегистрирован в Казани, на Вишневского, 26, однако, по информации нашего источника, офиса у ФПД пока еще нет. Известно, что он откроется в центре города, и скоро дольщики смогут в него обратиться, но будет находиться по другому адресу.



В пользование ФПД передаются 15 земельных участков для привлечения инвесторов. Среди них есть и ижевская компания «Комос-Строй».