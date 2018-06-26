Итоги дня: смерть поэта Дементьева, создание «халяльной» комиссии и налоговый эксперимент в Татарстане

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 26 июня.

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил отработать специальный механизм для работы с самозанятыми в Татарстане, Москве, а также в Московской и Калужской областях.

Из-за шторма в Казани на улицах образовались потопы, а в жилом комплексе «XXI век» строительный кран упал на частично заселенный дом. Пострадавших в результате происшествия нет.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана создали комиссию по проверке производителей, выпускающих продукцию халяль. Комиссия займется недавней ситуацией с использованием знака халяль на продукции из свинины. Подробности — в материале «Реального времени».

Тем временем в Татарстане остановился рост цен на бензин. Его стоимость на прошлой неделе осталась на прежнем уровне.

Сегодня на 90-м году жизни скончался поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев. Поэт умер в 1-й Градской больнице Москвы после продолжительной болезни.