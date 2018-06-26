В Минсельхозе РТ создали комиссию для проверки производителей халяльных продуктов

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан создали комиссию по проверке производителей, выпускающих продукцию халяль. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель органа по сертификации продукции и услуг «Халяль» ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан» Сергей Гогин.

По его словам, организованная комиссия будет заниматься недавней ситуацией с использованием знака халяль на свинине. Кроме того, будет составлен список предприятий, где пройдет обход на соблюдение требованиям Халяль, передает корреспондент «Реального времени».



Ранее ООО «Челны-мясо» из-за ошибки на производстве выпустило в продажу свинину с надписью «халяль». После этого была начата проверка, а комитет по стандарту «Халяль» ЦРО ДУМ РТ лишил «Челны-мясо» сертификата соответствия.

Несколько дней назад президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить продукцию, выпускаемую под маркой «халяль», на соответствие требованиям производства.