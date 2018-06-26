В Татарстане прекратился рост цен на бензин

Стоимость бензина на АЗС Татарстана на прошлой неделе осталась на прежнем уровне.

Цена литра Аи-92 стоит в среднем 40,48 рубля, Аи-95 — 43,18 рубля, летнего дизельного топлива — 42,8 рубля, сообщает «Интерфакс».

При этом в целом по стране цены достигли более высокого уровня: Аи-92 — 41,66 рубля, Аи-95 — 44,45 рубля, дизельное топливо — 44,35 рубля.



Накануне сообщалось, что в мае 2018 года цены производителей на автомобильный бензин выросли на 18,7%, в апреле — на 13%, в марте — на 3,6%. В январе и феврале цены на бензин снизились на 10,3% и 2,8% соответственно.