Град и потоп в Казани — фото из соцсетей

После обеда 26 июня в Казани начался обещанный Гидрометцентром дождь с градом.

По сообщениям Гидрометцентра, сегодня в Татарстане пройдут кратковременные дожди, гроза и град. При этом температура по республике остается высокой. Столбик термометра днем поднимается до 34 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что за сутки из-за жары в Казани 12 человек получили тепловой и солнечный удар.