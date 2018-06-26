Град и потоп в Казани — фото из соцсетей
После обеда 26 июня в Казани начался обещанный Гидрометцентром дождь с градом.
По сообщениям Гидрометцентра, сегодня в Татарстане пройдут кратковременные дожди, гроза и град. При этом температура по республике остается высокой. Столбик термометра днем поднимается до 34 градусов тепла.
Публикация от ФОТОГРАФ В КАЗАНИ | ФОТОСЪЕМКА (@tuhbat0v) 26 Июн 2018 в 5:26 PDT
Публикация от Казань (@kazan_only) 26 Июн 2018 в 5:28 PDT
Публикация от Анастасия (@stasia5824) 26 Июн 2018 в 5:25 PDT
Публикация от Казань (@kazan_only) 26 Июн 2018 в 4:55 PDT
Ранее сообщалось, что за сутки из-за жары в Казани 12 человек получили тепловой и солнечный удар.Общество Татарстан
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