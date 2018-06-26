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Скончался поэт Андрей Дементьев

11:53, 26.06.2018 1
Скончался поэт Андрей Дементьев
Фото: ru.wikipedia.org / Михаил Максимов

Поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев скончался сегодня в Москве на 90-м году жизни.

«Андрей Дмитриевич скончался в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни. Он совсем немного не дожил до 90 лет», — рассказал источник «Интерфакса».

Информацию о смерти поэта подтвердила «РИА Новости» его супруга Анна Пугач.

Дементьев с 1981 по 1992 год возглавлял литературный журнал «Юность», который под его руководством стал одним из самых популярных изданий советских времен.

В качестве поэта известен текстами песен «Аленушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери». В 90-е и начале 2000-х годов работал на телевидении и радио корреспондентом и ведущим.

Несколько дней назад в США умер поэт, переводчик и драматург Наум Коржавин.

ОбществоКультура
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:59
    Царство Небесное! Вечная память!
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