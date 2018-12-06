В Татарстане Следком нашел нарушения по «свинскому» контракту ФСИН

Уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств (ч. 1 ст. 285.1 УК РФ) в системе ФСИН возбудил Следком по РТ. В преступлении подозревают неустановленных сотрудников исправительной колонии №8 (Альметьевск).

По версии следствия, в нарушение условий государственного контракта на поставку поросят на сумму свыше 1,5 млн рублей в ИК №8 в 2016 году были поставлены и тут же забиты на мясо 115 взрослых свиней. И сделано это было, чтобы перекрыть выявленную ранее недостачу по свинине аж на 7,5 тонны.

В итоге недостачу перекрыли почти двукратно, но образовалось брешь в численности стада свиней исправительного учреждения. И ее выявила проверка силовиков.

Куда пропало мясо, следствию еще предстоит разобраться.