За поездки осужденного в Сочи возбудили дело на сотрудника УФСИН Татарстана

Фото: "Реальное время"

В Казани Следком возбудил дело по факту превышения должностных полномочий в Ново-Савиновском филиале уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по РТ. Поводом стали поездки осужденного по тяжким статьям в южные города с согласия инспектора, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.



По версии следствия, неустановленный сотрудник инспекции ФСИН в 2018 и 2020 году незаконно выносил постановления о разрешении на выезд в Махачкалу на 5 дней и в Сочи на 7 дней осужденного по тяжким статьям.

Речь идет о 47-летнем мужчине, который в 2011 году был осужден к 12 годам за организацию занятий проституцией, вымогательство и иные преступления. В 2017-м вышел из колонии строгого режима в Пермской области, поскольку суд заменил неотбытую часть срока ограничением свободы, и вернулся в Татарстан.

Одним из условий ограничения был запрет покидать город проживания, который по версии силовиков, и нарушил инспектор, разрешив осужденному некие служебные командировки на юга.

Личность инспектора следователям предстоит установить.