Под Казанью за одну взятку осудили двух братьев-оперов ФСИН

Фото: "Реальное время"

6,5 года условного срока на двоих получили Дмитрий и Артем Маловы, бывшие сотрудники ИК-3 в Татарстане. Пестречинский райсуд признал первого виновным в получении взятки 30 тысяч рублей за пронос мобильника осужденному, а второго виновным в посредничестве этому.

Приговор был оспорен прокурором как мягкий, но оставлен Верховным судом РТ без изменения, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда. 32-летний Дмитрий Малов, майор внутренней службы, бывший оперуполномоченный ИК-3, наказан 3,5 года лишения свободы условно, его 30-летний брат, старший сержант, экс-сотрудник службы видеоконтроля ИК-3 — условным сроком в 3 года.

Напомним, коррупционная сделка Маловых была выявлена в сентябре 2018 года службой собственной безопасности УФСИН по РТ совместно с УЭБиПК МВД Татарстана. После задержания братья-опера полностью признали вину. Расследованием занимался третий отдел по расследованию особо важных дел Следкома по РТ.