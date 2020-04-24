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Медслужба УФСИН по Татарстану готова к лабораторным исследованиям на COVID-19

03:34, 24.04.2020
Медслужба УФСИН по Татарстану готова к лабораторным исследованиям на COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Медицинская служба УФСИН России по Татарстану объявила о готовности присоединится к лабораторным исследованиям на новую коронавирусную инфекцию.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в пенитенциарных учреждениях Татарстана действуют строгие ограничительные и профилактические меры, направленные на недопущение заноса и распространения COVID-19, случаев заражения не выявлено.

Также уже имеющуюся в УФСИН клинико-диагностическую лабораторию усовершенствовали. Теперь здесь будут проверять тесты, взятые у сотрудников, а также лиц, содержащихся в учреждениях УФСИН.

Ранее сообщалось, что 100 тестов для выявления признаков опасной инфекции поступили в зеленодольскую колонию строгого режима №5 в Татарстане.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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