Глава — разнорабочий — зэк: приключения пьяного депутата в Татарстане

С подачи ФСИН изолирован от общества представитель местной власти Черемшанского района

Любовь к бутылке и баранке авто довела до колонии бывшего депутата и главу поселения Рамиля Гатауллина из Татарстана. После лишения прав он попался гаишникам нетрезвым за рулем, заработал судимость, но прогулял обязательные работы. Суд заменил их реальным сроком, и вчера 56-летний «слуга народа» добровольно явился в колонию-поселение для исполнения приговора. Как выяснило «Реальное время», сидеть Гатауллин будет там, где в свое время мотали срок лидер «Севастопольских» и сын судьи окружного арбитража.

Приговоренные к полевым работам



Отбывать наказание бывший депутат Черемшанского района будет под Мамадышем, в селе Дигитли, где находится колония-поселение №17, сообщают источники «Реального времени». Эта колония известна своим аграрным профилем — свинокомплекс, молочная ферма и 2000 га пашни. Есть свой парк из тракторов, комбайнов и сеялок. А еще швейный цех и пекарня. Рабочие руки зэков обеспечивают пропитанием и одеждой не только их самих, но и многие учреждения пенитенциарной системы.

Именно в Дигитли чаще всего направляют осужденных за мелкие кражи, незаконный оборот наркотиков. А еще за «пьяные ДТП». Так, согласно сайту Мамадышского горсуда, из Дигитлей в январе 2019-го досрочно освободили Сергея Мельникова, сына судьи Арбитражного суда Поволжского округа. В июне 2018-го он получил 2,5 года лишения свободы за нетрезвую езду, которая обернулась смертельной аварией в Казани. Согласно приговору, по вине Мельникова погиб один пассажир, четверо получили тяжкие травмы.

Отбывать наказание бывший депутат Черемшанского района будет под Мамадышем, в селе Дигитли, где находится колония-поселение №17. Фото tatar-inform.ru

Каким трудом искупал вину Мельников, источники «Реального времени» не сообщают. Зато другой «сиделец» той же колонии-поселения — Радик «Дракон» Юсупов — в июле 2014-го и июне 2015-го был замечен на Арском кладбище вместе с Григорием Лепсом. Их снимки попали в серию книг зампреда Верховного суда РТ Максима Беляева и старшего помощника главы Следкома по РТ Андрея Шептицкого. Напомним, лидер кровавой группировки «Севастопольские» Радик Юсупов в 2012 году получил 8 лет колонии общего режима, а уже в 2013-м Пестречинский райсуд счел возможным смягчить ему условия отбывания наказания. В 2015-м «Дракона» этапировали в Челябинскую область и уже там выпустили на волю условно-досрочно.

Бывший депутат Рамиль Гатауллин в «сельхозколонии» оказался, напротив, после ужесточения наказания по приговору.

Судимости предшествовали минимум шесть штрафов

Рамиль Гатауллин родом из села Лашманка Черемшанского района. Был коммерческим директором в ИП Рахимзянова, депутатом райсовета и Новокадеевского поселения, а еще главой Новоильмовского сельского поселения. Все бы ничего — да руководящие полномочия Гатауллин отправлял почти два месяца после вступления своего приговора в силу. Собственно, это и стало поводом для сотрудников УФСИН по РТ и прокуроров присмотреться к этому осужденному внимательнее.

Руководящие полномочия Гатауллин отправлял почти два месяца после вступления своего приговора в силу. Фото cheremshan.tatarstan.ru

В базе мировых судей по Черемшанскому району на Гатауллина Р.И. — целый букет постановлений об административных нарушениях:

в феврале 2016-го его оштрафовали на 3 тысячи рублей за неуплату двух ранее наложенных штрафов по таким нарушениям, как превышение скорости и неиспользование ремней безопасности;

в марте 2017-го наказали еще на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования;

в октябре 2018-го лишенному прав водителю впаяли еще один штраф в 30 тысяч — за самовольную езду, смягчающими вину обстоятельствами суд признал инвалидность нарушителя и признание вины.

Но этим не история не кончилась. 27 сентября 2019 года — за месяц до истечения срока лишения прав — главу поселения и депутата Рамиля Гатауллина вновь поймали за рулем «Шевроле-Нива», и вновь немного нетрезвым. Алкотест показал 0,186 мг/л при допустимом показателе 0,16. В итоге 7 декабря «слуга народа» предстал перед Черемшанским райсудом в качестве обвиняемого в уголовном преступлении и полностью признал вину по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения водителем, лишенным прав за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения).

На суде инспектор ГИБДД рассказывал, что при остановке «Шевроле-Нива» сразу почуял резкий запах алкоголя от водителя, поведение которого «не соответствовало обстановке». На алкотест тот согласился, и по его итогам был отстранен от управления автомобилем. Действия полицейских зафиксировала и видеокамера, и понятые.

7 декабря «слуга народа» предстал перед Черемшанским райсудом в качестве обвиняемого в уголовном преступлении и полностью признал вину по ст. 264.1 УК РФ. Фото yandex.ru

Сам глава и депутат вину полностью признал, от дачи показаний в суде отказался. И 6 декабря 2019-го был приговорен к обязательным работам на срок 200 часов и лишен права управлять транспортными средствами на 2 года. Осужденному разъяснили — уклонение от обязательных работ чревато ужесточением наказания.

13 прогулов из-за «служебных» командировок

Оспаривать приговор Рамиль Гатауллин не стал, однако к обязательным работам тоже не приступил.

По данным уголовно-исполнительной инспекции, 25 декабря 2019-го осужденному вручили направление на работу в исполком Черемшанского сельского поселения — на должность разнорабочего. Первым рабочим днем должно было стать 9 января 2020-го. Но ни в этот день, ни в последующие глава-депутат на отработке замечен не был.

Инспектора зафиксировали 13 прогулов — с 9 до 21 января (за вычетом выходных) и с 3 по 6 февраля. А 7 февраля Гатауллин вновь предстал перед Черемшанским судом, куда из ФСИН поступило ходатайство о замене обязательных работ реальным сроком. И на суде выяснилось — меньше чем за месяц осужденный заработал три письменных предупреждения, но не одумался. Из назначенных судом 200 часов отработал лишь 20.

По данным уголовно-исполнительной инспекции, 25 декабря 2019-го осужденному вручили направление на работу в исполком Черемшанского сельского поселения — на должность разнорабочего. Фото nashcheremshan.ru

Сам уклонист вину признавал, но объяснял — был занят по основному месту работы и в указанные дни выезжал по службе за пределы муниципального района. Тут-то и выяснилось — полномочий главы поселения и депутата его никто не лишал. Поэтому уже после суда прокуратура внесла в адрес главы Черемшанского района представление, и нарушение законодательства было устранено.



Ну а суд заменил теперь уже бывшему депутату оставшиеся 180 часов лишением свободы в колонии-поселении на срок 22 дня. Спорить Гатауллин снова не стал, и 18 февраля постановление суда вступило в законную силу. После чего осужденному вручили предписание — явиться к месту отбытия наказания с вещами не позднее 2 марта.

Вчера в первой половине дня бывший глава, депутат и разнорабочий стал зэком. Всего за прошлый год, по данным пресс-службы УФСИН по РТ, реальный срок взамен обязательных работ получили 303 татарстанца.